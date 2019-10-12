عن تسليمه الدرع للأهلي.. الجنايني: أنا مصري قبل أن أكون زملكاويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المُشكلة لإدارة اتحاد الكرة، النادي الأهلي وجمهوره ولاعبيه بالتتويج ببطولة الدوري، متمنيًا أن تكون الكرة المصرية دائمًا في انتصار.

وكان الجنايني قد تواجد مساء يوم الخميس الماضي في احتفالية أقامها النادي الأهلي بمناسبة حصوله على درع الدوري رقم 41 بالنسبة له.

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وأضاف الجانيني ـ في تصريحات لفضائية أم بي سي أُذيعت مساء يوم أمس الجمعة ـ :"أبارك للأهلي وجمهوره وإدارته ولاعبيه، موسم كبير ويارب دائمًا في انتصارات ونحتفل بعد كل موسم بالفريق البطل".

وردًا على كونه ينتمي لجماهير نادي الزمالك ويُسلم درع البطولة للأهلي، قال رئيس اللجنة المُشكلة لإدارة اتحاد الكرة:"قبل ما أنتمى لجماهير الزمالك فأنا مصري وفي موقع المسؤولية ولم أعتاد في عملي أن أحب وأكره خلال 33 سنة لا أعرف الفشل بل النجاح".

وأتم رئيس اللجنة المُشكلة لإدارة اتحاد الكرة حديثه بالإشارة إلى إنه في الإدارة ينسي أي شيء في الدنيا بخلاف تحقيق النجاح في مجال عمله.