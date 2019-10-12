اليوم.. 8 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020

تتواصل اليوم السبت، مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، حيث تقام اليوم 8 لقاءات، أبرزها لقاء المنتخب الإيطالي ضد اليونان، والذي من المنتظر أن يحسم فيه الأتزوري تأهله رسميًا للبطولة، بالإضافة إلى مباراة إسبانيا ضد النرويج في إطار مباريات المجموعة السادسة للتصفيات.
وبجانب لقائي إيطاليا وإسبانيا تنطلق 6 لقاءات أخرى تبدأ بمباراة منتخب جورجيا وإيرلندا على ملعب الأول، في المجموعة الرابعةللتصفيات.
ويتصدر المنتخب الإيرلندي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة ويسعى للحفاظ على الصدارة للتأهل للبطولة، فيما يحتل منتخب جورجيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط.
وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وبنفس المجموعة يلتقي منتخب الدانمارك وسويسرا، وتحمل المباراة طابع القوة لتقارب النقاط بين المنتخبين، حيث تحتل الدانماركالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب السويسري المركز الثالث بـ8 نقاط، وإن كانت لعبت مباراة أقل من نظيرها الدنماركي.
وتنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وبنفس التوقيت تقام مباراتين، حيث يواجه منتخب البوسنة والهرسك نظيره الفنلندي، في المجموعة العاشرة، وكما يلتقي منتخب جزر فاروه ضد رومانيا في المجموعة السادسة.
وفي التاسعة إلا ربع يلتقي منتخب ليشتنشتاين أمام أرمينيا في المجموعة العاشرة، كما يلتقي بنفس التوقيت منتخبا مالطة والسويد في الجولة السابعة لمبارايات المجموعة السادسة من التصفيات.
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