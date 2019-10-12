موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2020.. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إسبانيا، اليوم السبت، لحسم تأهله إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، حينما يلتقي منتخب النرويج على ملعب وليفال ستاديوم، في الجولة السابعة لمباريات المجموعة السادسة، للتصفيات المؤهلة للبطولة.
يدخل المنتخب الإسباني متصدراً لمجموعته بعد أن حقق الفوز في ستة اللقاءات السابقة، ليصل إلى 18 نقطة، وفي حالة فوزه اليوم سيحسم تأهلهإلى يورو 2020، ليلحق بالمنتخب البلجيكي الذي حسم تأهله بالفعل في المجموعة التاسعة.
ورغم تصدر اللاروخا، فإن المباراة لن تكون سهلة، فمنتخب إسبانيا فاز في لقاء الجولة الأولى على النرويج العنيد بهدفين مقابل هدف على ملعب ميستايا.
وعلى الجانب الآخر، فإن منتخب النرويجيحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في التأهل لليورو الصيف المقبل، بعد غيابه عن المشاركة منذ نسخة 2000 في فرنسا.
موعد مباراة إسبانيا والنرويج :
تنطلق مباراة إسبانيا والنرويج في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،
العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة،
الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج:
تذاع مباراة إسبانيا والنرويج بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 2
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