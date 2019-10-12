عبدالرازق حمد الله: رينارد الفاشل سبب رحيلي عن منتخب المغرب

كشف عبدالرازق حمدالله لاعب فريق النصر السعودي سبب رحيله عن منتخب المغرب منذ إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي إستضفتها مصر وحتي الآن.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن حمد الله قال في تصريحات إذاعية "اتصل بي حجي بشكل ودي، وتحدث معي عن مجموعة من الأمور التقنية وانتقد ما اعتبره نرفزة من طرفي في المباريات الأخيرة وصيامي عن التهديف في آخر مواجهتين".

وأضاف "لم أتلق أية دعوة حديثي مع حجي كان عاديا ولم أنتظر أن يصرح بتفاصيله فضلا عن أن الاستدعاء يفترض أن يرسل من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى فريقي، كما كان عليه الحال مع زميلي نور الدين أمرابط".

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وتحدث عن المشاكل الذي تسبب في مغادرته لمعسكر "الأسود" قبل أيام من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا،

قال حمد الله "رحيلي كان بسبب المدرب السابق هيرفي رينارد لقد احتقرني فضلا عن تجاوزات بعض اللاعبين الذين ما زالوا داخل المنتخب إلى الآن".

وتابع "رينارد مدرب فاشل، ونقطة سوداء في مساري، لأنه تجاهلني لمدة أربع سنوات أما بخصوص اللاعبين الذين أخطئوا في حقي، أسامحهم، ولن يؤثر استمرارهم في تلبيتي لدعوة المنتخب".

وأكد عبد الرزاق حمد الله أن الوقت ليس مناسبا للخوض في التفاصيل وأنه طوى الصفحة، مؤكدا أنه يظل تحت إمرة المنتخب المغربي ورهن إشارته عند الحاجة.