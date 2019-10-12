موعد مباراة إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020.. والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الإيطالي اليوم السبت، لمواجهة نظيره اليوناني، على ملعب الأوليمبيكو، في الجولة السابعة لمباريات المجموعة العاشرة، لتصفيات يورو 2020.

يدخل المنتخب الإيطالي المواجهة وعينه على الثلاثة نقاط، لحسم تأهله رسميًا إلى البطولة الأوروبية.

حيث يحتل منتخب إيطاليا صدارة مجموعته برصيد 18 نقطة، وفي حالة فوزه يصل للنقطة الـ 21 ليصبح من

المتأهلين ليورو 2020، خاصة وأن صاحب مركز الوصافة لمنتخب الفنلندي يملك 12 نقطة وسيكون من الصعب لحاقه بالصدارة.

وعلى الجانب الآخر فإن المنتخب اليوناني يحتل المركز قبل الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط، وآماله ضعيفة في التأهل.

وقد يمنح ضعف التأهل فرصة

للمنتخب اليوناني لتحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه، والثأر من خسارته من المنتخب الإيطالي في الجولة الثالثة، على ملعب أثينا الأوليمبي بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة إيطاليا واليونان:

Advertisements

تنطلق مباراة إيطاليا واليونان في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا واليونان:

تذاع مباراة إيطاليا واليونان بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 1