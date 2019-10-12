اليوم.. المقاولون يواجه البنك الأهلي وديًا

يواجه فريق المقاولون العرب، اليوم السبت، البنك الأهلي وديًا، استعدادًا لمباراتي الفريق أمام الزمالك وأسوان في الدوري الممتاز.
ويسعى المقاولون بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، لتجهيز لاعبيه، حيث قرر خوض مباراتين وديتين، أمام القناة والبنكالأهلي يومي الجمعة والسبت.
وكان المقاولون واجه القناة، مساء أمس الجمعة، وخسر بهدف دون رد.
ويحتل المقاولون المركز الثالث، في جدول الدوري، برصيد ٧ نقاط.
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