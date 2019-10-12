رياضة | موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر للظهور الأول في قيادة الفراعنة، أمام منتخب بتسوانا ضمن المباراة المقرر إقامتها يوم الإثنين 14 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق في نوفمبر القادم.

توقيت مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

وتوجه منتخب مصر إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب بعد نقل اللقاء من ستاد القاهرة الدولى لملعب برج العرب.

وأدى المنتخب مرانه خلال الأيام الماضية على استاد القاهرة الدولي وانتظم خلاله جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشريفة بينهم للدخول في التشكيلية الأساسية.

موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية

يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناتى ON SPORT HD و TIME SPORT HD.

وإختار حسام البدري قائمته الأولي كل من :

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حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا

وطلب اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى من الجهات الأمنية حضور 40 ألف مشجع، وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .