رياضة | حسام البدري يحدد موعد انتهاء معسكر منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يحدد موعد انتهاء معسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر للظهور الأول في قيادة الفراعنة، أمام منتخب بتسوانا ضمن المباراة المقرر إقامتها يوم الإثنين 14 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق في نوفمبر القادم.

وحدد حسام البدري موعد إنهاء المعسكر الحالي والذى كان مقررا له البداية من 7 وحتى 15 أكتوبر في التوقف الدولي الحالي، وقرر المدير الفنى للمنتخب إنهاء المعسكر يوم 14 أكتوبر المقبل عقب مباراة مصر وبتسوانا الودية مباشرة وعدم الانتظار ليوم 15 أكتوبر.

وجاء قرار البدري بهدف انضمام اللاعبين لأنديتهم للإستعداد لمباريات الدوري المصري والذى سينطلق يوم 16 بمواجهة بين الإسماعيلي وطنطا.

ويدخل حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر المعسكر دون نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل إراحته خاصة وأنه لقاء ودي وليس رسميا.

Advertisements

واختار حسام البدري قائمته الأولي كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام

خط الدفاع : ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي

خط الوسط : وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا