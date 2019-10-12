رياضة | الأهلي يعلن مواعيد عودة الدوليين قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مواعيد عودة الدوليين قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل.

وأضاف أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي سيتواجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري.

يذكر أن المنتخب الأول يضم من لاعبي الاهلي كلًا من محمد الشناوي وأيمن اشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

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ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة بتسوانا وديًا بعد غدٍ في حين يستعد المنتخب الاولمبي لخوض وديته الثانية أمام جنوب إفريقيا بالإسماعيلية غدا الأحد.

وكشف سيد عبد الحفيظ عن ظهور علي معلول في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين بعد أن اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.

ويتواجد علي معلول بمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد لخوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.