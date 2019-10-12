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رياضة | مساعد وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

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شهد مساعد وزير الرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والتي تستضيفها مصر لأول مرة وذلك خلال الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري بمنطقة سهل حشيش بالغردقة بمشاركة 76 لاعب يمثلون 15 دولة ، وبحضور السفير يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، واللواء احمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو، واندي ايسكا - عضو المكتب التنفيذي ونائب اول رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو ، عزة الفولي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ونائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو . 

وفي بداية كلمته نقل محمد الكردي مساعد وزير الرياضة تحيات وتقدير الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأسرة التايكوندو مقدماً الشكر للاتحاد العالمي على الثقة التي وضعها في اختيار مصر لتنظيم بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه البطولة يأتي في ظل اهتمام مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستضافة مصر للبطولات العالمية ، والدولية في مختلف الألعاب الرياضية ، مشيراً إلى قدرة مصر بمؤسساتها المختلفة وشعبها الكريم و المُحب للعالم على استضافة وتنظيم اكبر الأحداث الرياضية وبما يؤكد على دور وزارة الشباب والرياضة فى تنشيط السياحة المصرية من خلال استضافة آلاف كن نجوم وأبطال الرياضة العالمية فى جميع المدن السياحية المصرية ومن مختلف الجنسيات العالمية وفى أغلب اللعبات الرياضية

وفي ختام كلمته نقل مساعد الوزير تمنيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التوفيق وطيب الاقامة لجميع المنتخبات والدول المشاركة في البطولة .

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