رياضة | 3 أندية تتصارع على ضم نجم برشلونة.. واللاعب قريب من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أندية تتصارع على ضم نجم برشلونة.. واللاعب قريب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصارع العديد من الأندية الإيطالية على ضم نجم وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر موقع le10sport الفرنسي في تقرير له اليوم إن قائمة الأندية المُهتمة بإيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني في تزايد مستمر.

وتابع الموقع الفرنسي: "بعد الإنتر ويوفنتوس ، نادي ميلان أيضاً يريد الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي".

ولم يحصل راكيتيتش على دقائق لعب كثيرة هذا الموسم تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي، الذي يفضل كل من البرازيلي ارثور ميلو والهولندي فرينكي دي يونج ومن قبلهما الإسباني سيرجيو بوسكيتس.