رياضة | خبر سار في برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار في برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الإسباني أرنستو فالفيردي خبرًا سارًا قبل مواجهة الفريق أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

ويستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو في كلاسيكو الأرض وذلك في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأصبح الفرني صامويل أومتيتي جاهزًأ للمشاركة مع الفريق الكتالوني بعدما تعافى من الإصابة بكسر في مشط القدم.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المدافع الفرنسي قد يشارك لعدة دقائق في مباراة الفريق المقبلة أمام إيبار.

وأضافت الصحيفة بأنه في البارسا يتوقعون أنه في غضون شهر، سوف يعود أومتيتي لأفضل نسخة منه.