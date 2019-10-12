رياضة | حسين يحي لاعب منتخب اليمن يجري جراحة الصليبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين يحي لاعب منتخب اليمن يجري جراحة الصليبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع حسين يحيي لاعب المنتخب اليمني، للعلاج في القاهرة، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك تحت إشراف جراح العظام د.أحمد سمير القليوبي، على أن يقوم بالتأهيل، تحت إشراف أخصائي تأهيل منتخب مصر د.قاسم قدري.

حضر اللاعب إلى القاهرة منذ أيام قليلة، لإجراء جراحة الرباط الصليبي ، حيث يمني نفسه بالعودة السريعة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تأهيل اللاعب بمركز لايف سبورت تحت أشراف دكتور قاسم قدري أخصائي تأهيل منتخب مصر السابق

