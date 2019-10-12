رياضة | فيدال يكشف سبب تراجع مستوى جريزمان ويؤكد: "ميسي من خارج كوكب الأرض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدال يكشف سبب تراجع مستوى جريزمان ويؤكد: "ميسي من خارج كوكب الأرض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة إن فريقه جائع جدًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات لصجيفة "سبورت" الكتالونية" :"الفريق جائع جداً للحصول على لقب دوري الأبطال وأيضاً نريد الفوز بالكأس والدوري مرة أخرى".

وتابع :"أريد الحصول على دوري الأبطال مع برشلونة، أنا أشعر بالراحة هذا الفريق ونعمل سويًا من أجل الفوز بالبطولات".

وزاد :" يجب علينا الاستعداد ومواصلة التحسن بشكل جيد لمباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد".

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وأشار :"جريزمان يحتاح للمزيد من الوقت حتى يتكيف مع الفريق لأنه قادم من فريق يلعب بأسلوب مُختلف ، ونحن جميعاً نعرف جودة جريزمان وهو قادر على النجاح هنا"

وأوضح :"ميسي فضائي وهو من خارج كوكب الأرض".

وأردف :" ديمبلي قام بـمل أخطاء نفعلها عندما كُنا صغار ، نقدم له النصيحة ، وهو ويدرك جيداً الأخطاء التي قام بها ويعرف بأنها يلعب في أفضل فريق في العالم".