رياضة | فيدال يكشف سبب تراجع مستوى جريزمان ويؤكد: "ميسي من خارج كوكب الأرض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدال يكشف سبب تراجع مستوى جريزمان ويؤكد: "ميسي من خارج كوكب الأرض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات لصجيفة "سبورت" الكتالونية" :"الفريق جائع جداً للحصول على لقب دوري الأبطال وأيضاً نريد الفوز بالكأس والدوري مرة أخرى".
وتابع :"أريد الحصول على دوري الأبطال مع برشلونة، أنا أشعر بالراحة هذا الفريق ونعمل سويًا من أجل الفوز بالبطولات".
وزاد :" يجب علينا الاستعداد ومواصلة التحسن بشكل جيد لمباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد".
وأشار :"جريزمان يحتاح للمزيد من الوقت حتى يتكيف مع الفريق لأنه قادم من فريق يلعب بأسلوب مُختلف ، ونحن جميعاً نعرف جودة جريزمان وهو قادر على النجاح هنا"
وأوضح :"ميسي فضائي وهو من خارج كوكب الأرض".
وأردف :" ديمبلي قام بـمل أخطاء نفعلها عندما كُنا صغار ، نقدم له النصيحة ، وهو ويدرك جيداً الأخطاء التي قام بها ويعرف بأنها يلعب في أفضل فريق في العالم".