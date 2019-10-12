كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| احتفال الإيرانيات بحضورهن أول مباراة في ملعب كرة قدم منذ عقود
احتفلت نساء إيرانيات في استاد طهران بسماح السلطات لهن بمشاهدة مبارة مباشرة في الملعب بعد عقود من الحظر.
وتمكنت المشجعات الإيرانيات من حضور مباراة بلادهن ضد كمبوديا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في ملعب أزادي في طهران، رغم استمرار معارضة المحافظين المتشددين في البلاد لذلك.
وخصصت السلطات 4000 مقعد فقط للسيدات في ملعب يتسع لنحو 80.000 شخص، مع ضمان عزلهم عن الرجال ووضعهم تحت حماية ضابطات الشرطة، بحسب يورو نيوز.
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