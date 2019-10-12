الان تتابع تصفيات كأس أوروبا 2020: هولندا وألمانيا وكرواتيا للاقتراب أكثر من النهائيات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسعى منتخبات ألمانيا وهولندا وكرواتيا إلى الاقتراب أكثر من النهائيات عندما تخوض الجولة الثامنة من تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم الأحد في ضيافة إستونيا وبيلاروسيا ضمن المجموعة الثالثة وويلز ضمن المجموعة الخامسة على التوالي.

وتتقاسم هولندا وألمانيا صدارة المجموعة الثالثة مع إيرلندا الشمالية التي لعبت مباراة أكثر وتغيب عن الجولة الثامنة، لكن الأفضلية لهولندا بفارق المواجهات المباشرة.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

ويملك المنتخبان الألماني والهولندي فرصة توسيع الفارق عن إيرلندا الشمالية قبل مواجهتهما للأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث تحل الأولى ضيفة في بلفاست في 16 منه، وتستضيفها الثانية في 19 منه في الجولتين الأخيرتين.

وعشية مواجهة إستونيا التي أكرمت ألمانيا وفادتها 8-صفر في ماينتس في الجولة الرابعة بينها ثنائية لكل من الجناحين سيرج غنابري وماركو رويس، شدد مدير المانشافت أوليفر بيرهوف على أهمية النقاط الثلاث في تالين، وقال “هدفنا كسب ثلاث نقاط”.

وحذر بيرهوف من الإفراط في الثقة لدى مواجهة إستونيا التي تملك نقطة واحدة فقط، وقال “مثل هذه المباريات قد تكون غريبة في بعض الأحيان. كلما منحت فرصة لهذه المنتخبات لمقاومتك، كلما زادت ثقتها وصعبت مهمتك”.

وأضاف “يجب أن نظهر من الثانية الأولى أننا نرغب في نتيجة واحدة فقط، وهي الفوز”.

وعانى مدرب ألمانيا يواكيم لوف من الغيابات الكثيرة في صفوفه في المباراة الدولية الودية ضد الأرجنتين (2-2) الأربعاء والتي شملت 13 لاعبا بين الإصابة والمرض، لكن مباراة الغد ستشهد عودة بعض اللاعبين المهمين خصوصا رويس الذي تعافى من إصابة في الركبة، وإيلكاي غوندوغان وتيمو فيرنر بعد شفائهما من المرض، فيما يعود العملاق مانويل نوير إلى حراسة عرين المانشافت بعدما منح لوف الفرصة لحارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن للعب أساسيا ضد الأرجنتين.

Advertisements

وتابع بيرهوف “نريد الفوز ويجب أن نفوز حتى لا تواجهنا أي مشاكل في التأهل” في إشارة إلى الصراع مع هولندا وإيرلندا الشمالية.

وتأمل ألمانيا في تعثر هولندا في واحدة من المباريات الثلاث المتبقية في التصفيات لضمان إنهائها في الصدارة، وعلق بيرهوف على ذلك قائلا “هذه هي المشكلة، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن نفوز في المباريات الثلاث المقبلة”.

وتوقع غنابري (24 عاما) الذي يعيش أفضل فتراته الاحترافية برباعيته مع فريقه البافاري في مرمى توتنهام الإنكليزي (7-2) في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهدفه الافتتاحي في المباراة الودية ضد الأرجنتين، مهمة صعبة ضد إستونيا.

وأضاف الجناح السابق لأرسنال الإنكليزي وصاحب 10 أهداف في أول 11 مباراة دولية “يجب ألا نقلل من شأنهم، خاصة أنهم سيحظون بمساندة جماهيرهم. سيلعبون بخطة دفاعية محضة لجعل الأمور صعبة علينا”.

وتطمح هولندا، وصيفة بطلة دوري الأمم الصيف الماضي، إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز الرابع تواليا والخامس في التصفيات للاقتراب أكثر من العرس القاري، ورفع المعنويات قبل الرحلة التي تنتظرها الشهر المقبل إلى بلفاست.

وضربت هولندا بقوة منذ خسارتها على ارضها أمام ألمانيا 2-3، فردت التحية للأخيرة 4-2 وتغلبت على إستونيا 4-صفر ثم قلبت تخلفها إلى فوز قاتل على إيرلندا الشمالية 3-1 الخميس بفضل ثنائية لمهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي.

وتدرك هولندا جيدا أهمية النقاط الثلاث أمام بيلاروسيا التي كانت سحقتها برباعية نظيفة بينها ثنائية لديباي في الجولة الأولى.

وشدد كومان على ضرورة التعلم من درس مواجهة ايرلندا الشمالية وترجمة الفرص التي يخلقها المهاجمون. وقال “أهدرنا العديد من الفرص أمام إيرلندا الشمالية، كنا افضل منهم وكان بإمكاننا حسم المباراة بنتيجة أكبر، لكننا عانينا ووجدنا أنفسنا متخلفين في النتيجة”.

وأضاف “اعتمدوا (إيرلندا الشمالية) على الكرات الطويلة، لا ألومهم على ذلك لان مستواهم أقل منا وبالتالي كان يتعين علينا ترجمة فرصنا لتسهيل مهمتنا والفوز بنتيجة كبيرة”.