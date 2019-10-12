ماذا قال " محمد صلاح" لمؤمن زكريا أثناء رحلة علاجه

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السبت 12 أكتوبر 2019
صلاح
متابعات_الخليج 365
كشف صانع ألعاب النادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، الدور الذي قام به نجم ليفربول محمد صلاح، في رحلة علاجه.
قال مؤمن في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح كان يتصل بي دائماً هاتفياً للاطمئنان على صحتي، وأكد لي لو احتجت للسفر لإسبانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو أي مكان لمتابعة حالتي سيتصرف فوراً".
وأوضح زكريا أن الأهلي يقف دائماً معه ويسانده بكل قوة في أزمته الصحية حتى يعود للملاعب مجدداً.
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