ماذا قال " محمد صلاح" لمؤمن زكريا أثناء رحلة علاجه

السبت 12 أكتوبر 2019

صلاح

متابعات_الخليج 365

كشف صانع ألعاب النادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، الدور الذي قام به نجم ليفربول محمد صلاح، في رحلة علاجه.

Advertisements

قال مؤمن في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح كان يتصل بي دائماً هاتفياً للاطمئنان على صحتي، وأكد لي لو احتجت للسفر لإسبانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو أي مكان لمتابعة حالتي سيتصرف فوراً".

وأوضح زكريا أن الأهلي يقف دائماً معه ويسانده بكل قوة في أزمته الصحية حتى يعود للملاعب مجدداً.