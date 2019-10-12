تعرف على أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 12/10/2019

السبت 12 أكتوبر 2019 كرة قدم متابعات_الخليج 365 تقام 3 مباريات في كأس الخليج العربي، تجمع شباب الأهلي مع الظفرة، والفجيرة مع حتا، والشارقة مع الوصل، بينما تلتقي إيطاليا مع اليونان، في تصفيات يورو 2020.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر. كأس الخليج العربي 18:15 شباب الأهلي × الظفرة 18:15 الفجيرة × حتا 20:45 الشارقة × الوصل تصفيات يورو 2020 Advertisements 17:00 جورجيا × إيرلندا 20:00 الدنمارك × سويسرا 20:00 البوسنة والهرسك × فنلندا 20:00 جزر فاروه × رومانيا 22:45 ليشتنشتاين × أرمينيا 22:45 إيطاليا × اليونان 22:45 النرويج × إسبانيا 22:45 مالطة × السويد مباريات ودية 20:00 كولومبيا × تشيلي 21:00 تونس × الكاميرون

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