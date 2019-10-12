ريفر بليت يتأهل إلى نصف نهائي كأس الأرجنتين لكرة القدم

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السبت 12 أكتوبر 2019
ريفر بليت
متابعات_الخليج 365
تأهل ريفر بليت إلى نصف نهائي كأس الأرجنتين لكرة القدم، بعد تغلبه على ألماغرو 2-0.
جاءت ثنائية ريفر في المباراة التي أقيمت على ملعب ميوناريو، من خلال الكولومبي رافائيل سانتوس بوريه، وإغناسيو سكوكو.
وتميز لاعب ريفر اللقاء بعودة الكولومبي خوان فرناندو كينتيرو، بعد غياب أكثر من 6 أشهر لإصابته في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى.
وعن عودته قال اللاعب: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لما هو قادم، وأشعر براحة شديدة لأن زملائي سهلوا الأمور لي".
وسيواجه ريفر في نصف النهائي الفائز من مواجهة ربع النهائي، التي تجمع الأربعاء المقبل كولون، وإستوديانتس دي بوينوس آيرس.
ويتطلع ريفر للفوز بلقب كأس الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه.
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