النجم ماتيوس يطالب نادي بايرن ميونخ بتمديد عقد اللاعب توماس مولر

السبت 12 أكتوبر 2019

مولر

طالب النجم السابق لوثار ماتيوس، نادي بايرن ميونخ بتمديد عقد اللاعب توماس مولر.



فقد مولر (30 عاماً) مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن، بعد تعاقد النادي مع فيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني.

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وقال مولر مؤخراً إنه يفترض به الآن التفكير بشأن مستقبله مع النادي.

لكن ماتيوس قال في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد، اليوم السبت: "بايرن ميونخ يفترض ألا يسمح برحيل مولر، وإنما يجب أن يجدد العقد معه".

وأضاف: "مولر يشكل قيمة هائلة لبايرن كرمز لهوية الفريق، وكذلك من ناحية الأداء، والسماح له بالرحيل سيشكل خسارة لكلا الطرفين".

وأشار ماتيوس إلى أن التعاقد مع كوتينيو كصانع ألعاب، شكل واحدة من أكثر الصفقات المؤسفة من وجهة نظر مولر.