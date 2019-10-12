شكرا لقرائتكم عمرو السولية يسابق الزمن للحاق بالقمة 119... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده بصالة الجيم لاستكمال برنامجه التأهيلي قبل التعافي من الإصابة على أمل اللحاق بمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

سادت حالة من الارتياج داخل الجهاز الفني للأهلى بعد تحسن حالة عمرو السولية، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان بالدوري وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي ، وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش وعرض عمرو السولية، نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري العام .