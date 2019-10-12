شكرا لقرائتكم وفاة والد إبراهيم عبد الخالق لاعب الزمالك السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فارق والد إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الانتاج الحربى الحالى والزمالك والاسماعيلى السابق الحياة فجر اليوم السبت ، بعد صراع مع المرض. ويقدم لاعبو الإنتاج الحربي والجهاز الفني بقيادة مختار مختار واجب العزاء لوالد إبراهيم عبد الخالق عقب تدريب اليوم. ومن المقرر أن يستأنف اليوم السبت فريق الانتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة انبى عقب الراحة السلبية التى منحها مختار مختار المدير الفنى للفريق للاعبين عقب ودية القناة مساء الخميس . الذي فازبها الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين دون رد، سجلهما كريم لالا وهشام شحاته، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الخميس على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمباريات الدوري الممتاز ويواجه الانتاج الحربى انبى فى الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.

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