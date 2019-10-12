شكرا لقرائتكم غدا.. المنتخب الأوليمبى يواجه جنوب أفريقيا "وديا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب فى الثامنة مساءاً ودية أمام نظيره جنوب أفريقيا فى المباراة المقرر إقامتها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي فى إطار الاعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقع منتخب مصر في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

ووجه شوقى غريب الشكر لاتحاد الكرة و الجهات الامنية على إقامة ودية المنتخب باستاد القاهرة ، كما أثنى على أرضية استاد القاهرة موجها الشكر للواء على درويش رئيس الاستاد و وليد عبد الوهاب مدير الاستاد على المجهودات المبذولة للحفاظ على الملعب و أرضيته.

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كان منتخب مصر قد لعب ودية أولى أمس أمام جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، أحرز لمصر أحمد ياسر ريان.

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر في مصر على ملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام.