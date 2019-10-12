شكرا لقرائتكم المنتخب العسكرى راحة اليوم قبل السفر غدا للصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لمنتخب مصر العسكرى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس لاعبيه راحة من المران اليوم السبت حتى يقضى اللاعبين فترة مع أسرهم قبل السفر للصين غداً للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية المقرر لها من الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى .

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس على إراحة اللاعبين لعدة ساعات فقط ثم يبدأ أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الاربعاء المقبل .

ومن المقرر أن تبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين غداً الاحد فى تمام الحادية عشرة والنصف مساءاً فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .

وضمت قائمة المنتخب المُشارك في كأس العالم العسكرية 21 لاعباً هم ، : محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من :

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العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة

سيرجيو فارياس مدير فنى

السيد السويركى مدرب حراس مرمى

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجم

يسرى عرفان مدير إدارى

محمد مختار مدير شئون اللاعبين

محمد عبد الرحمن طبيب

محمد عادل حكم

تحسين أبو السادات حكم