شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطمئن على طيوره "المسافرة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمئن الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على اللاعبين الدوليين عبر اتصال هاتفى، حيث يتواجد فى صفوف الدراويش 7 لاعبين دوليين هم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول” ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى "المنتخب الأوليمبى" إضافة لبيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وهمام طارق "منتخب العراق". وشارك عبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن ثنائى الإسماعيلى بصفة أساسية فى المباراة قبل أن يحل محمد صادق فى الشوط الثانى كبديل وحصل بعدها على بطاقة حمراء إثر نيله بطاقتين صفراوتين. وكان شوقى غريب المدير الفنى قد استبعد عدد من لاعبى المنتخب من قائمة تلك المباراة من بينهم وجيه عبد الحكيم مهاجم الإسماعيلى. Advertisements وحرص ميودراج ومعاونيه “سيرديان” المدرب المساعد و”بويان ستماتوفيتش” مخطط الأحمال إضافة لعدد من لاعبى الفريق على متابعة المباراة الودية التى جمعت منتخب مصر الأوليمبى أمام نظيره الجنوب الأفريقى وانتهت بالتعادل الايجابى 1-1 . ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 اكتوبر على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام

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