على فرج ونور الطيب .. "شجعني واشجعك"...

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جدة - عمرو شويل الثنائي المصري والأشهر في الاسكواش يسعى لتكرار إنجاز 2017 عندما حملا كأس البطولة معاً ليتجدد الطموح في استعادة الإنجازات، حيث تبادل الزوجان علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة، الأدوار في التشجيع والدعم ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد الدور نصف الذي أقيمت مبارياته في الساعات الأولى من صباح اليوم ،السبت، تأهل الزوجان المصريان علي فرج ونور الطيب، إلى المباراة النهائية ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش .

وفاز علي فرج على منافسه البيروفي دييجو إلياس في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-6, 11-8.

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فيما تغلبت نور الطيب على مواطنتها رنيم الوليلي لاهبة وادي دجلة و المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش بثلاثة أشواط نظيفة في مبارتة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-9, 11-5 .

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

نور الطيب تنتظرها مباراة قوية أمام نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالمياً، أما علي فرج سيخوض مباراة صعبة أمام حامل لقب النسخة الماضية محمد الشوربجي والذي بدأ الموسم الجاري محاولاً استعادة مركزه الأول ليقلص الفارق مع علي فرج إلى 341 نقطة فقط.