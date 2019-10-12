اخبار الرياضه

بسبب "الذل والمهانة" .. عمر الوحش يطالب الإسماعيلي بالتدريب بعيدا...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم بسبب "الذل والمهانة" .. عمر الوحش يطالب الإسماعيلي بالتدريب بعيدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عمر الوحش لاعب النادي الإسماعيلى بطلب خاص لمجلس إدارة ناديه للسماح له بخوض التدريبات خارج مقر قلعة الدراويش حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير.
عمر الوحش
جاء طلب عمر الوحش بسبب ما وصفه اللاعب بـ"الذل والمهانة" الذى يشعره بها داخل النادي الإسماعيلي بعد تجاهل مجلس الإدارة الرد على رسالته عبر مواقع التواصل الإجتماعي للظهور في إحدى البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه قبل العودة من جديد.

وكشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن عمر الوحش يرغب في التدريب خارج مقر الإسماعيلي لمنع حدوث صدام بينه وبين المدير الفنى للدراويش لقيام الأخير بإستبعاده من التقسيمة خلال المران وتجاهل منحه أى تعليمات بناءا على قرار رئيس النادى بخلاف سعي اللاعب للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل الرحيل عن القلعة الصفراء فى فترة التنقلات القادمة.

عمر الوحش
وبدأت أزمة عمر الوحش مع مجلس الإسماعيلي الذى أتخذ قرار بتجميد اللاعب، وعدم الاعتماد عليه فى المباريات المقبلة بمختلف البطولات سواء أو البطولة العربية لحين قدوم فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهو ما تم إخطاره للصربى ميودراج يسيتش المدير الفني بسبب رفض اللاعب الانضمام لصفوف نادي أسوان على سبيل الاعارة قبل غلق باب القيد المحلى وإصراره على الرحيل بالبيع النهائى ليقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسمه من قائمة البطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
عمر الوحش

ولم يتوقف الأمر عند تجميد اللاعب فقط، حيث تم تجاهل عمر الوحش خلال جلسة تصوير لاعبي الإسماعيلي الزي الجديد استعدادا للموسم الجديد حيث لم يظهر خلالها اللاعب لتزداد الأمور تعقيداً.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "الذل والمهانة" .. عمر الوحش يطالب الإسماعيلي بالتدريب بعيدا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا