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شكرا لقرائتكم بسبب "الذل والمهانة" .. عمر الوحش يطالب الإسماعيلي بالتدريب بعيدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن عمر الوحش يرغب في التدريب خارج مقر الإسماعيلي لمنع حدوث صدام بينه وبين المدير الفنى للدراويش لقيام الأخير بإستبعاده من التقسيمة خلال المران وتجاهل منحه أى تعليمات بناءا على قرار رئيس النادى بخلاف سعي اللاعب للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل الرحيل عن القلعة الصفراء فى فترة التنقلات القادمة.
ولم يتوقف الأمر عند تجميد اللاعب فقط، حيث تم تجاهل عمر الوحش خلال جلسة تصوير لاعبي الإسماعيلي الزي الجديد استعدادا للموسم الجديد حيث لم يظهر خلالها اللاعب لتزداد الأمور تعقيداً.
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