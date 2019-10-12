شكرا لقرائتكم بسبب "الذل والمهانة" .. عمر الوحش يطالب الإسماعيلي بالتدريب بعيدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عمر الوحش لاعب النادي الإسماعيلى بطلب خاص لمجلس إدارة ناديه للسماح له بخوض التدريبات خارج مقر قلعة الدراويش حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير.

جاء طلب عمر الوحش بسبب ما وصفه اللاعب بـ"الذل والمهانة" الذى يشعره بها داخل النادي الإسماعيلي بعد تجاهل مجلس الإدارة الرد على رسالته عبر مواقع التواصل الإجتماعي للظهور في إحدى البرامج التلفزيونية لإعلان قراره النهائي بالابتعاد عن الساحرة المستديرة لفترة يستعيد فيها توازنه قبل العودة من جديد.

وكشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن عمر الوحش يرغب في التدريب خارج مقر الإسماعيلي لمنع حدوث صدام بينه وبين المدير الفنى للدراويش لقيام الأخير بإستبعاده من التقسيمة خلال المران وتجاهل منحه أى تعليمات بناءا على قرار رئيس النادى بخلاف سعي اللاعب للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل الرحيل عن القلعة الصفراء فى فترة التنقلات القادمة.

وبدأت أزمة عمر الوحش مع مجلس الإسماعيلي الذى أتخذ قرار بتجميد اللاعب، وعدم الاعتماد عليه فى المباريات المقبلة بمختلف البطولات سواء الدوري المصري أو البطولة العربية لحين قدوم فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وهو ما تم إخطاره للصربى ميودراج يسيتش المدير الفني بسبب رفض اللاعب الانضمام لصفوف نادي أسوان على سبيل الاعارة قبل غلق باب القيد المحلى وإصراره على الرحيل بالبيع النهائى ليقرر مسئولى الاسماعيلى رفع اسمه من قائمة البطولة العربية لإفساح المجال لقيد لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يتوقف الأمر عند تجميد اللاعب فقط، حيث تم تجاهل عمر الوحش خلال جلسة تصوير لاعبي الإسماعيلي الزي الجديد استعدادا للموسم الجديد حيث لم يظهر خلالها اللاعب لتزداد الأمور تعقيداً.