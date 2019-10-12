شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد إبراهيم عبد الخالق لاعب الانتاج الحربى والزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي فجر اليوم السبت ، والد إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الانتاج الحربى الحالى والزمالك والاسماعيلى السابق بعد صراع مع المرض.

ويتوجه لاعبى الإنتاج الحربي و الجهاز الفني بقيادة مختار مختار لتقديم واجب العزاء لوالد إبراهيم عبد الخالق عقب تدريب اليوم.

ويستأنف اليوم السبت فريق الانتاج الحربى تدريباته استعداداً لمواجهة انبى عقب الراحة السلبية التى منحها مختار مختار المدير الفنى للفريق للاعبين عقب ودية القناة مساء الخميس . الذي فازبها الإنتاج الحربى على القناة، بهدفين دون رد، سجلهما كريم لالا وهشام شحاته، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الخميس على ستاد المصانع الحربية استعداداً لمباريات الدوري الممتاز

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة انبى المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.