شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يتحدى الزمن للمشاركة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، خلال تواجده داخل الجيم لأداء بعض التدريبات الصباحية استعداداً لمباراة القمة المرتقبة.

و سادت حالة من الارتياج داخل الجهاز الفني للأهلى بعد تحسن حالة عمرو السولية، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي، وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش وعرض عمرو السولية، نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري العام .