شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 سيناريوهات تعجل برحيل ميتشو عن الزمالك بعد 51 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق الشديد تسيطر على جماهير الزمالك بعد تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، والخسارة من الغريم التقليدى الأهلى وضياع بطولة السوبر المصرى، والخسارة من جينيراسيون السنغالي فى ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1 ومهدد بالخروج قبل مرحلة ما قبل المجموعات، فضلاً عن التعادل الأخير فى بطولة الدورى المصرى أمام النادى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة إف سى مصر .

وأصبحت أيام ميتشو معدودة فى نادى الزمالك إلا إذا استطاع تحويل مسار الزمالك والعودة للانتصارات، وأولها مباراة الأهلى التى ستعيد ثقة الجماهير فى الصربى مرة أخرى، بجانب التأهل لدورى المجموعات.

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وهناك أيضا سيناريوهات للإطاحة بالصربي ميلوتين سريدوفيتش من القلعة البيضاء بعد 51 يوما، عقب توليه أبناء ميت عقبة فى 21 أغسطس الماضى.

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