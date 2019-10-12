محمد صلاح ينشر صوراً جديدة مع عارضة الأزياء العالمية امبروسيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي صوراً جديدة مع عارضة الأزياء العالمية اليساندرا امبروسيو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام. كان النجم المصرى قد ظهر على غلاف مجلة "GQ" العالمية المتخصصة فى الموضة بصحبة إليساندرا. وتوج نجم المنتخب الوطنى مؤخرا بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية فى مدينة أبوظبى الإماراتية. ويغيب محمد صلاح عن معسكر منتخبنا الوطنى الحالى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، خلال لقاء ليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي.

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محمد صلاح واليساندرا (2)

محمد صلاح واليساندرا (3)

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