شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة للاعبى المنتخب العسكرى قبل السفر إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضّل الجهاز الفنى لمنتخب مصر العسكرى، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، منح لاعبيه راحة من المران اليوم، السبت، حتى يقضى اللاعبون فترة مع أسرهم قبل السفر للصين غداً للمشاركة فى بطولة كأس العالم العسكرية المقرر لها من الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى .

ومن المقرر أن تبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين غداً الأحد فى الحادية عشرة والنصف مساءً، فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل .

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس على إراحة اللاعبين لعدة ساعات فقط ثم يبدأ أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل .

وضمت قائمة المنتخب المُشارك فى كأس العالم العسكرية 21 لاعباً هم: محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من :

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة

سيرجيو فارياس مدير فنى

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السيد السويركى مدرب حراس مرمى

سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجم

يسرى عرفان مدير إدارى

محمد مختار مدير شئون اللاعبين

محمد عبد الرحمن طبيب

محمد عادل حكم

تحسين أبو السادات حكم