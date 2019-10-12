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على ونور أبطال اسكواش.. يد تتألق داخل القفص الزجاجى وأخرى تؤازر بالمدرجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الزوجان على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة، الأدوار فى التشجيع والدعم ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية،

وشهد الدور نصف، الذى أقيمت مبارياته فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، تأهل الزوجين المصريين على فرج ونور الطيب إلى المباراة النهائية ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، وفاز على فرج على منافسه البيروفى دييجو إلياس فى مباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-6, 11-8.

فيما تغلبت نور الطيب على مواطنتها رنيم الوليلى لاهبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-9, 11-5 .

الثنائى المصرى والأشهر فى الاسكواش يسعى لتكرار إنجاز 2017 عندما حملا كأس البطولة معاً ليتجدد الطموح فى استعادة الإنجازات، وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثمانى بطولات فى اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائى الأخير المتوج بهذا اللقب فى العام الماضى.

نور الطيب تنتظرها مباراة قوية أمام نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الخامسة عالمياً، أما على فرج سيخوض مباراة صعبة أمام حامل لقب النسخة الماضية محمد الشوربجى والذى بدأ الموسم الجارى محاولاً استعادة مركزه الأول ليقلص الفارق مع على فرج إلى 341 نقطة فقط.

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علي فرج يتابع مباراة نور الطيب
علي فرج يتابع مباراة نور الطيب

 

مؤازرة علي فرج لزوجته نور الطيب
مؤازرة علي فرج لزوجته نور الطيب

 

نور الطيب تتابع مباراة زوجها علي فرج
نور الطيب تتابع مباراة زوجها علي فرج

 

نور الطيب ورنيم الوليلي من المباراة
نور الطيب ورنيم الوليلي من المباراة

 

نور الطيب
نور الطيب
ترقب علي فرج خلال متابعة مباراة نور
ترقب علي فرج خلال متابعة مباراة نور

 

رد الفعل على احدى الكرات
رد الفعل على احدى الكرات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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