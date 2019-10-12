شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام حسن فى مهمة استنساخ شخصية العميد مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشابهت الأسماء والهدف واحد، بين حسام حسن المدير الفني لسموحة وحسام حسن مهاجم الفريق السكندري، العديد من الصفات المتشابهة ليس في افسم فقط بل في المركز داخل الملعب والهدف الذي يتمناه أي لاعب بأن يصبح أسطورة في مركزه سواء مع فريقه أو منتخب الفراعنة.

حسام حسن "العميد" هو أحد أساطير منطقة الجزاء التي لم نرى مثلها حتى الآن في الكرة المصرية والتي يحلم أي مدرب بأن يراها في مهاجم فريقه لتكفيه عن العديد من الحسابات الفنية المعقدة، وهو هداف المنتخب الوطني ونجم قطبي الكرة المصرية، لذا فالعميد يحظى بحب من جماهير القطبين بعد التاريخ الذي صنعه بالقميصين الأبيض والأحمر.

وتحت قيادته الفنية ومع فريق سموحة بزغ نجم جديد للاعب يحمل ذات الإسم ونفس الطموح حسام حسن أيضاً مهاجم فريق سموحة والذي كان هدفاً قريباً من ميركاتو النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتراجع الأحمر عن الصفقة.

حسام البدري المدير الفني للفراعنة ضم مهاجم سموحة دون النظر إلى اللون الذي يلعب له ولكن للإمكانيات الفنية وما قدمه في اللاعب في الفترة الأخيرة، ومن المرتقب أن يشارك اللاعب مع المنتخب الوطني في ودية بتسوانا المرتقبة من أجل استنساخ شخصية العميد حسام حسن "الكبير".

الخليج 365 يسلط الضوء على لاعب سموحة ومهاجم الفراعنة المرتقب في الصور التالية:



تدريبات حسام حسن



تدريبات حسام حين في سموحة



حسام حسن 2



حسام حسن 3



حسام حسن امام سيارته



حسام حسن في احد المباريات



حسام حسن في احدى المباريات



حسام حسن في التدريبات



حسام حسن في المران

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حسام حسن في تدريبات المنتخب



حسام حسن في معسكر المنتخب



حسام حسن لاعب سموحة



حسام حسن لاعب نادي سموحة



حسام حسن مع الفراعنة



حسام حسن مع المنتخب



حسام حسن من مشاركته مع المنتخب



حسام حسن مهاجم سموحة



حسام حسن واسلام محارب



حسام حسن



مهاجم سموحة حسام حسن



مهاجم سموحة