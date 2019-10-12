شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطمئن على الدوليين قبل مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، اتصالاً هاتفياً باللاعبين الدوليين للاطمئنان عليهم، ويتواجد فى صفوف الدراويش 7 لاعبين دوليين هم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول” ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى "المنتخب الأوليمبى"، إضافة إلى بيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وهمام طارق “العراق”.

وحرص ميودراج ومعاونوه “سيرديان” المدرب المساعد و”بويان ستماتوفيتش” مخطط الأحمال، إضافة لعدد من لاعبى الفريق، على متابعة المباراة الودية التى جمعت منتخب مصر الأوليمبى أمام نظيره الجنوب الأفريقى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 .

وشارك عبد الرحمن مجدى وأحمد أيمن، ثنائى الإسماعيلى، بصفة أساسية فى المباراة قبل أن يحل محمد صادق فى الشوط الثانى كبديل وحصل بعدها على بطاقة حمراء إثر نيله بطاقتين صفراوين.

وكان شوقى غريب، المدير الفنى، قد استبعد عدد من لاعبى المنتخب من قائمة تلك المباراة من بينهم وجيه عبد الحكيم مهاجم الإسماعيلى.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 اكتوبر على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذين شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.