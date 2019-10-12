شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ودية منتخب مصر الأوليمبى وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، الثامنة مساءً موعداً لودية جنوب أفريقيا المقرر لها غداً، الأحد باستاد القاهرة الدولى فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ووجه شوقى غريب الشكر لاتحاد الكرة والجهات الأمنية على إقامة ودية المنتخب باستاد القاهرة، كما أثنى على أرضية استاد القاهرة، موجهاً الشكر للواء على درويش رئيس الاستاد ووليد عبد الوهاب مدير الاستاد على المجهودات المبذولة للحفاظ على الملعب و أرضيته.

وكان منتخب مصر قد لعب ودية أولى أمس أمام جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1، أحرز لمصر أحمد ياسر ريان، وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر فى مصر على ملعبى ستاد القاهرة وستاد السلام.

وقع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.