شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستقر على الدفع بـ"أجاي" في هجوم الأهلي امام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على الدفع بالنيجري جونيور أجاي بشكل أساسي فى مركز المهاجم الصريح خلال مواجهة الزمالك المقبلة المقرر اقامتها يوم 19 اكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

ويُفضل فايلر حتى هذه اللحظة الاستفادة بأجاى، خاصة وأن اللاعب تألق بشدة فى المباراة الماضية بين الفريقين، والتي أقيمت على كأس السوبر المحلي والتي نجح فيها الدولي النيجيري من إحراز هدفين، ليساهم فى فوز فريقه بالمباراة بنتيجة 3/2، ويقتنص كأس السوبر المحلي قبل انطلاق الموسم.

ويضم الأهلي الثلاثي الهجومي وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن وأن كان الأخير يُعاني من إصابة في الوجه ستُبعده عن القمة وسيكون في حسابات المدرب السويسري كلاً من صلاح محسن وأزارو، لكن تبدو حظوظ أجاي في المشاركة أساسياً هي الأقوي حتى الأن.