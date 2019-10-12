مرتضى منصور يتهم اتحاد الكرة بالتسبب في أزمة ملعب مباراة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن بعض موظفي اتحاد الكرة بأنهم سبب أزمة عدم تحديد ملعب مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد طالب الزمالك بضرورة تحديد ملعب المباراة التي ستقام يوم 24 من الشهر الجاري، بحد أقصى اليوم 12 أكتوبر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "حضرت اجتماع أمني قرابة الساعتين ونصف من أجل مباراة الزمالك وجينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا".

وواصل "من افتعل الأزمة هم بعض المراهقين في اتحاد الكرة، في بداية البطولة يتم إرسال الملاعب الخاصة بكل نادي، نادي الزمالك اختار على الترتيب القاهرة وبترو سبورت وبرج العرب".

وأكمل "تم استبعاد برج العرب حاليا بسبب المشكلة الأخيرة، يجب أن أقوم قبل يوم 12 أكتوبر بإبلاغ الاتحاد الأفريقي بملعب المباراة في القاهرة".

واستمر "قمت بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بأن يقوم بإبلاغ الاتحاد الأفريقي بأن ملاعب الزمالك في القاهرة، استاد القاهرة أولا ثم وبترو سبورت".

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وتابع "قام أحد الأشخاص في اتحاد الكرة بارسال خطاب لمدير أمن القاهرة ووضع استاد السلام، يجب محاسبة من قام بهذا الأمر، الخطاب الذي وصل للأمن، أننا نريد السلام، وهذا ما تسبب في الأزمة".

وصرح "الخيارات أمام الأمن كانت السلام والقاهرة وبترو سبورت، وبالتالي قاموا باختيار السلام، نحن لم نقم باختيار السلام، لكن موظف اتحاد الكرة هو من قام بوضع الملعب في الخطاب".

وشدد "نحن نريد اشخاص محترفة تعمل في اتحاد الكرة".

وأضاف "الصورة أصبحت واضحة بالنسبة للجهات الأمنية، هم اختاروا السلام بناء على خطاب اتحاد الكرة على أساس أنه طلب الزمالك وهذا لم يحدث، وبالتالي يتم مراجعة الأمر".

واستكمل "نسعى لأن يكون الحضور الجماهيري من 10 الى 15 ألف مشجع في حال أقيمت المباراة ببترو سبورت، نحن نحتاج للجماهير، الأمن يدرس الأمر بعد تحديد الملعب".

واختتم "بعد مراسم قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وتجاهل الاتحاد الأفريقي لنجوم الزمالك، هذا يدل أنه اتحاد الأهلي وليس الاتحاد الأفريقي، ما حدث عيب ولا يصح".