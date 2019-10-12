مصدر يكشف لمصراوي موقف مدافع الأهلي من مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أكد مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أنهم لا يُريدون المجازفة بمحمود متولي مدافع الفريق أمام الزمالك في المباراة المقبلة. ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وتعرض متولي للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري. Advertisements وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "متولي أجرى أشعة سونار أثبتت التئام مزق العضلة الخلفية بنسبة ٨٠ %، لكنه لن يلحق بمباراة الزمالك". واستمر "من الصعب المجازفة باللاعب في مواجهة القمة حتى لو شارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة". واختتم "متولي يحتاج لأسبوعين من أجل التأكد من سلامته بالشكل الكافي ويكون لائقا للمباريات دون أي قلق".

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