رياضة | نجم برشلونة يطلق تصريحات مدوية عن ميسي وجريزمان وديمبلي وفاتي

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تحدث نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، عن زملائه في الفريق ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي والموهبة أنسو فاتي.

نجم برشلونة يطلق تصريحات مدوية عن ميسي وجريزمان وديمبلي وفاتي

وقال أرتورو فيدال في تصريحات عقب مباراة منتخب بلاده الودية أمام أوروجواي: "ميسي فضائي وهو من خارج كوكب الأرض، أما جريزمان يحتاح للمزيد من الوقت حتى يتكيف مع الفريق لأنه قادم من فريق يلعب بـأسلوب مُختلف ، ونحن جميعاً نعرف جودة جريزمان وهو قادر على النجاح هنا".

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وتابع: "ديمبلي قام بـعمل أخطاء نفعلها عندما كُنا صغار ، نقدم له النصيحة ، وهو ويدرك جيداً الأخطاء التي قام بها ويعرف بأنه يلعب في أفضل فريق في العالم".

وواصل: "أريد الحصول على دوري الأبطال مع برشلونة، الفريق جائع جداً للحصول على لقب دوري الأبطال وأيضاً نريد الفوز بالكأس والدوري مرة أخرى، يجب علينا الاستعداد ومواصلة التحسن بشكل جيد لمباراة الكلاسيكو".

وعن موهبة برشلونة الكبيرة، قال أرتورو فيدال: " أنسو فاتي أظهر بأن لديه مُستقبل كبير ويجب علينا حمايته ومساعدته".