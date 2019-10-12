رياضة | أزمة خطيرة تقرب نجم ريال مدريد من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة خطيرة تقرب نجم ريال مدريد من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت على المسيرة الباهتة لنجم ريال مدريد والذي تعاقد معه النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم: "صيف جاف للوكا يوفيتش، المُهاجم الصربي لم يُسجل هدفاً منذ 10 يونيو الماضي".

وتابعت: " لوكا يوفيتش وصل إلى ريال مدريد مُقابل 60 مليون يورو بعد أرقام رائعة حيث سجل 27 هدفاً في 48 مُباراة الموسم الماضي. ولكن بعدها بدأ الجفاف حيث لم يُسجل هدفاً منذ أن سجل مع صربيا ضد ليتوانيا في الدقيقة 35 يوم 10 يونيو الماضي".

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وأضافت: " 523 دقيقة دون هدف، يوفيتش شارك منذ يوم 10 يونيو في 523 مع المنتخب وريال مدريد ، كان أساسياً في 7 مباريات فقط، 3 مع المنتخب، 2 في التحضيرات الصيفية و2 في الليجا الإسبانية".

وواصلت الصحيفة: "آخر أهداف يوفيتش بعيداً عن صربيا كان يوم 9 مايو الماضي في نصف نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي، وفي التحضيرات شارك يوفيتش في 90 دقيقة فقط بعد إصابته وغيابه لمدة 3 مباريات".

واختتمت: "في الليجا الأسبانية شارك لأول مرة امام بلدالوليد بديلاً وكاد أن يسجل من أول لمسة ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة ثم شارك أساسياً ضد فياريال في مباراة التعادل 2-2، وشارك أساسياً مرة آخرى ضد أوساسونا وسجل هدفاً ألغاه الـVAR ثم شارك دقيقتين في الديربي وبعدها لم يلعب".