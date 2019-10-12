رياضة | الرعب يسيطر على 4 لاعبين في الأهلي بسبب كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرعب يسيطر على 4 لاعبين في الأهلي بسبب كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف النادي الأهلي مجهوداته من أجل الظفر بخدمات محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفي حالة إعلان المارد الأحمر اتفاقه النهائي مع اللاعب وناديه والكشف عن الصفقة بصفة رسمية، سيتوجب على الجهاز الفني بتحديد عدد من الأسماء للرحيل لعدم حصولها على فرص المشاركة في ظل تواجد الصفقة الجديدة.

ويرصد"الخليج 365 الرياضي" بالأسماء 4 "تعساء" بقدوم محمود كهربا للأهلي من خلال التقرير الآتي:-.

1- "أحمد الشيخ"

بات أحمد الشيخ جناح الفريق، مهدد بفقد مكانه نهائيا داخل الفريق، في حال التعاقد مع كهربا، حيث سيتأزم موقفه بشكل كبير في الحصول على أي فرصة للمشاركة.

وابتعد الشيخ، بالفترات السابقة عن المشاركات بصفة أساسية لأسباب فنية، إلا أنه بدأ يعود رويدا تحت قيادة السويسري فايلر المدير الفني الحالي.

2- "صلاح محسن"

وجود كهربا، داخل صفوف الفريق بالأهلي، يهدد استمرار صلاح محسن مهاجم الفريق، الباحث عن المشاركات الأساسية منذ انتقاله من إنبي قبل عاميين.

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إجادة كهربا لمركز المهاجم، تضع صلاح محسن أمام اتخاذه قرار بالرحيل ولو على سبيل الإعارة، خوفا من الجلوس إحتياطيا خاصة أنه لا يشارك أساسيا بالوقت الحالي.

3- "جيرالدو دا كوستا"

الأمر لن يختلف كثيرا بالنسبة للأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، حال تواجد كهربا من عدمه، بسبب اقترابه من الرحيل بالانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب الأنجولي لم ينجح في كسب ثقة المدير الفني سواء الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق أو السويسري رينيه فايلر المدرب الحالي.

واستقر الجهاز الفني على رحيل اللاعب، ليأتي دخول كهربا في الفريق، ليمنع أي شكل لاستمرار جيرالدو، والذي سيكون مرحب له بالرحيل دون أي تردد.

4- "أزارو"

يبدو أن أيام المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، باتت معدودة بالشتاء المقبل، بسبب تواضع وتراجع مستواه الفني منذ بداية الموسم الجاري.

ويأتي تردد اسم كهربا داخل أروقة التتش، ليطلق رصاصة الرحمة على الدولي المغربي، والذي ينتظره الرحيل نهائيا في حال التعاقد مع لاعب الزمالك السابق.

وتلقى اللاعب المغربي، عدة عروض خارجية للرحيل إليها خلال الشتاء المقبل، إلا أنه سوف يتم البت في أمرها لاحقا، والتي من الممكن أن يتم استعجالها بعد التعاقد مع صفقة الموسم.