رياضة | فايلر يحضر مفاجأة مدوية للزمالك في القمة

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يلتقي نادي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

فايلر يحضر مفاجأة مدوية للزمالك في القمة

المباراة ستأتي في ظروف صعبة للغاية يعيشها الزمالك بعد التعادل الأخير أمام اف سي مصر الوافد الجديد لبطولة الدوري بهدف لكل منهما، وحصد النقطة السابعة في المسابقة.

أما الأهلي فهو يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد، ثم التغلب على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، وأخيرا الفوز الكبير على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.

السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي بدأ في تجهيز المخضرم حسام عاشور لقمة يوم السبت المقبل، وذلك على خلفية عدم جاهزية عمرو السولية الذي تعرض لإصابة قوية أمام أسوان.

ويرفض فايلر الدفع بالثنائي العائد من الإصابة محمد محمود وسعد سمير، على الرغم من العودة والمشاركة في التدريبات.

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