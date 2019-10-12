رياضة | ضربة قوية لليفربول قبل مباراة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية لليفربول قبل مباراة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية قبل أيام قليلة من مباراة مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض نجم ليفربول الإنجليزي الشاب، هارفي إليوت، عقوبة الإيقاف من كافة المسابقات المحلية لمدة أسبوعين، بعدما اعترف بأنه هاجم بطريقة سيئة لاعب توتنهام هاري كين، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

اعتذر إليوت (16 عاماً) عما ارتكبه، والذي وصفه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خرق صارخ، حيث تضمن إشارة الإعاقة.

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وأصبح إليوت أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي، عندما لعب مع فولهام في الموسم الماضي، حيث كان يبلغ 16 عاماً و30 يوماً.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، إليوت وعدد من أصدقائه، وهم يسخرون من بعضهم البعض خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

وقال إليوت للاتحاد الإنجليزي: "لم أكن أعرف أن كلماتي لها معنى مهين".

وتعني العقوبة غياب إليوت عن مباراة ليفربول في الدوري الممتاز أمام مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها في 20 أكتوبر.