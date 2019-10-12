الفيفا يوقف مسؤولاً بالاتحاد الأفغاني لـ5 سنوات

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:

قضت غرفة الحكم في لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالإيقاف لمدة 5 سنوات ضد الأمين العام السابق للاتحاد الأفغاني للعبة، سايز أغازادا، لصمته عن جرائم التحرض الجنسي التي ارتكبها الرئيس السابق للاتحاد حين كانا يشغلان منصبيهما.

وكانت التحقيقات في هذه القضية قد بدأت بعدما اتهمت عدة لاعبات أفغانيات الرئيس السابق للاتحاد، كرم الدين كريم، بالتحرش بهن جنسياً بشكل متكرر بين عامي 2013 و2018، وهي فترة كان يشغل فيها أغازاد منصب الأمين العام.

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واعتبرت غرفة الحكم في “فيفا” أن سايز أغازادا كان يعلم بشأن هذه الأفعال وكان من واجبه الإبلاغ عنها ومنع حدوثها، التزاماً بالقواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه لم يفعل ذلك.

وتلقى سايز أغازادا، العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرار عقوبته رسمياً وتضمن أيضاً تغريمه بمبلغ 10 آلاف فرنك سويسري.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ “فيفا” أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، إيقاف كريم عن ممارسة أية نشاطات متعلقة بكرة القدم سواء رياضية أو إدارية مدى الحياة وفرضت عليه غرامة قدرها 900 ألف يورو.

وعلى هامش عقوبات “فيفا”، وجهت النيابة العامة الأفغانية تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني إلى جانب أربعة من معاونيه.