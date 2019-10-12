شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يكشف عن دور محمد صلاح في رحلة علاجه..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن عرض لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لمساعدته في العلاج من المرض الذي أصابه.
وقال «زكريا»، خلال تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»، الجمعة: «إن الكابتن حسام البدري تواصل معي واطمأن على حالتي، وأتمنى التوفيق له مع المنتخب المصري».
وأضاف أن محمد صلاح لاعب ليفربول، دائم الاتصال بي، ويسأل عن حالتي، وعرض على المساعدة في السفر ومقابلة أطباء من إنجلترا وألمانيا من أجل العلاج، أشكره كثيرًا».
ويُعاني مؤمن زكريا من إصابة حرمت الأهلي من جهوده خلال الفترة الحالية، قبل أن يبدأ مرحلة العلاج مؤخرًا من خلال رحلة إلى ألمانيا تكفل بها النادي الأهلي.
واختتم: «كل اللي حصل لي خير من عند ربنا، وسأعود قريبًا».
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