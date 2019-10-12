شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ المفاوضات مع هيدرسيفيلد للحصول على خدمات رمضان صبحي نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادي الأهلى مبكراً الدخول فى الدخول مفاوضات شفهية مع نظرائهم فى هيدرسيفيلد الإنجليزي، للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد انتهاء مدة إعارته بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تألق الجناح الدولي بالقميص الأحمر، وبالتحديد منذ انطلاق الموسم الجاري.

وجاءت مفاوضات الأهلى المبكرة مع الفريق الإنجليزي بعد علم الإدارة الحمراء أن هناك عدده أندية أوربية بدأت فى مراقبة رمضان صبحي تمهيداً لضمه وعلى رأسها أستون فيلا، وهو الأمر الذي جاء بتوصية من محمود حسن تريزيجيه زميل رمضان فى منتخبنا الوطني ونجم أستون فيلا الإنجليزي.

فى الوقت الذي رحب رمضان صبحي بشكل مبدئي بتفعيل انتقاله النهائي للنادي الأهلى، إلا أنه أيضاً رفض إعلان قراره النهائي، خاصة وأن الوقت لازال مبكراًن ومن الممكن أن يتلقى عروضاً أخري من أندية أكبر وأكثر اغراءاً على المستوى المادي.