شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ المفاوضات مع هيدرسيفيلد للحصول على خدمات رمضان صبحي نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فى الوقت الذي رحب رمضان صبحي بشكل مبدئي بتفعيل انتقاله النهائي للنادي الأهلى، إلا أنه أيضاً رفض إعلان قراره النهائي، خاصة وأن الوقت لازال مبكراًن ومن الممكن أن يتلقى عروضاً أخري من أندية أكبر وأكثر اغراءاً على المستوى المادي.
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