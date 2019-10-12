شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم تعديل عقود عدد من لاعبيه عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مطلع فى الزمالك لـ"الخليج 365" أن مسئولو الزمالك استقروا على تعديل عقد طارق حامد ليصبح الأعلى أجرًا فى صفوف الفريق وذلك بعد أن ضحّى اللاعب بالعديد من العروض الخارجية المغرية التى عرضت عليه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، وفضّل الاستمرار فى الزمالك، بعد أن أبدى الجهاز الفني والمسئولون رغبتهم فى بقائه للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، الأمر الذى دفع المسئولون لاتخاذ قرار بتعديل عقد "المقاتل" وترضيته ليصبح الأعلى راتبًا فى الفريق.
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