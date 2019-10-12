شكرا لقرائتكم حسام البدري يدفع بالقوة الضاربة لمنتخب مصر أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعتمد حسام البدري فى وديته أمام بتسوانا على الدفع بمعظم عناصر الخبرة فى اللقاء إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة للمشاركة على مدار الشوطين حيث استقر البدري على الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة المرمى وفى الشوط الثاني الدفع بمحمد عواد ونفس الأمر لعدد من اللاعبين مثل الدفع بعبدالله السعيد و أحمد فتحي ومنح أحمد حجازي المشاركة فى شوط واحد بعد عودته مؤخراً من الإصابة و ابتعاده عن المشاركة فى المباريات مع فريقه ويستع بروميتش الإنجليزي بصفة منتظمة ، كما سيشهد لقاء بتسوانا الدفع برجب بكار و عمر السعيد ومحمد قفشة كوجوه جديدة في المنتخب.
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