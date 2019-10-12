شكرا لقرائتكم فايلر يدفع بـ أجاي ليقود الهجوم ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويُفضل فايلر حتى هذه اللحظة الاستفادة بأجاى، خاصة وأن اللاعب تألق بشدة فى المباراة الماضية بين الفريقين، والتي أقيمت على كأس السوبر المحلي والتي نجح فيها الدولي النيجيري من إحراز هدفين، ليساهم فى فوز فريقه بالمباراة بنتيجة 3/2، ويقتنص كأس السوبر المحلي قبل انطلاق الموسم.
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