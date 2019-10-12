شكرا لقرائتكم فايلر يدفع بـ أجاي ليقود الهجوم ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على الدفع بالنيجري جونيور أجاي بشكل أساسي فى مركز المهاجم الصريح خلال مواجهة الزمالك المقبلة المقرر اقامتها يوم 19 اكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

ويُفضل فايلر حتى هذه اللحظة الاستفادة بأجاى، خاصة وأن اللاعب تألق بشدة فى المباراة الماضية بين الفريقين، والتي أقيمت على كأس السوبر المحلي والتي نجح فيها الدولي النيجيري من إحراز هدفين، ليساهم فى فوز فريقه بالمباراة بنتيجة 3/2، ويقتنص كأس السوبر المحلي قبل انطلاق الموسم.

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ويضم الاهلي الثلاثي الهجومي وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن وأن كان الأخير يُعاني من إصابة في الوجه ستُبعده عن القمة وسيكون في حسابات المدرب السويسري كلاً من صلاح محسن وأزارو لكن تبدو حظوظ أجاي في المشاركة أساسياً هي الأقوي حتى الأن.